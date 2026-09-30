Erro em radar indicava segundo avião desviado

Foi noticiado que um segundo avião da FlyDubai com destino a Telavive tinha sido desviado. Incidente que acontece horas depois de um outro avião que seguia também do Dubai para Telavive ter sido desviado, após o piloto ter emitido sinal de emergência.





Entretanto, o site FlightRadar24 rastreou que o voo FZ1081 da FlyDubai estava a seguir o percurso previsto. Uma falha estará na origem da informação de desvio de rota.



