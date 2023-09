Erros clamorosos levam à suspensão de material didático em São Paulo

"Da leitura dos documentos, é possível constatar que no material digital existem erros de conteúdo, que merecem ser corrigidos pelo órgão responsável, sob pena de comprometer a qualidade da educação no estado e prejudicar o processo de aprendizado dos alunos", escreveu na decisão a juíza Simone Casoretti.

A magistrada, segundo a Agência Brasil, estipulou ainda um prazo de 48 horas para o cumprimento da decisão e uma multa de 10 mil reais (1.880 euros) por dia em caso de incumprimento.

O material, sob a forma de apresentações de diapositivos para serem exibidos nas salas de aula das escolas públicas, foi preparado pela Secretaria de Educação do estado de São Paulo, o mais populoso do Brasil.

Um deles afirma, por exemplo, que a cidade de São Paulo tem praias, apesar de a mais próxima estar a mais de 70 quilómetros de distância.

Outro documento induz os alunos ao erro ao afirmar que a água poluída com mercúrio pode causar Alzheimer ou Parkinson.

Se tivessem seguido à risca esse material didático, os professores também teriam mencionado uma descoberta feita pelo físico Léon Foucault em 1985, apesar de ele ter morrido em 1868.

No material ainda é dito, de forma errónea, que, em 1888, D.Pedro II assinou a Lei Áurea, que encerrou a escravatura institucionalizada no Brasil, quando na realidade foi assinada pela sua filha, a Princesa Isabel.

De acordo com o portal de notícias G1, as autoridades do estado de São Paulo mandaram corrigir os erros e os responsáveis foram demitidos.