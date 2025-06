Erupção de um vulcão indonésio provoca o cancelamento de mais de 30 voos em Bali

Segundo o aeroporto internacional de Bali, foram cancelados 12 voos internacionais operados por várias companhias aéreas, incluindo ligações entre Bali e Singapura, Melbourne e Sidney, assim como quatro voos domésticos. Foram ainda suspensos 13 voos internacionais e dois voos domésticos com destino à ilha, situada cerca de 800 quilómetros a oeste da ilha de Flores, onde está situado o vulcão.

Com 1.584 metros de altitude, o Lewotobi Laki-laki continua em atividade após a erupção de terça-feira ter libertado espessas nuvens de cinza cinzenta até uma altura de 10 mil metros, formando uma nuvem em forma de cogumelo visível a mais de 90 quilómetros de distância, segundo a Agência de Geologia da Indonésia.

As autoridades elevaram o alerta para o nível máximo (nível IV) e ampliaram a zona de exclusão para um raio de oito quilómetros a partir da cratera, alertando os residentes para o risco de fluxos de lava em caso de chuvas intensas. De acordo com a mesma fonte, foram registados 50 episódios de atividade vulcânica em apenas duas horas - muito acima da média habitual de oito a dez por dia.

Pelo menos 450 famílias foram já retiradas da área de risco, segundo a Agência Nacional de Gestão de Desastres (BNPB). Até ao momento, não há registo de vítimas.

O monte Lewotobi Laki-laki situa-se no sudeste da ilha de Flores, no distrito de Flores Timur, e forma um sistema vulcânico duplo com o monte Lewotobi Perempuan. Tem registado atividade frequente nos últimos meses: em março, expeliu cinzas a cerca de oito quilómetros de altura, e em novembro uma série de erupções causou nove mortos e dezenas de feridos.

A Indonésia, um arquipélago com 270 milhões de habitantes, localiza-se no chamado Anel de Fogo do Pacífico, uma zona de intensa atividade sísmica e vulcânica. O país alberga mais de 400 vulcões, dos quais 120 estão ativos, sendo 65 considerados perigosos. Em dezembro de 2023, a erupção do vulcão Merapi, na ilha de Sumatra, provocou 23 mortos.