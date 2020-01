Erupção do Vesúvio em 79 a.C. converteu cérebro em vidro

Inicialmente, os investigadores acreditavam que a pele e os tecidos moles das pessoas eram vaporizados pelo calor. No entanto, uma equipa de investigadores resolveu voltar a examinar os esqueletos através de novas técnicas de análise óssea, para determinar a forma como as vítimas do vulcão morreram.



A equipa de investigadores publicou esta quinta-feira no New England Journal of Medicine uma investigação sobre os restos mortais de uma vítima, descoberta na década de 1960. A investigação diz que foi extraído um fragmento de um material preto e vítreo, que os autores do estudo acreditam ser restos do cérebro do homem.



O corpo deverá corresponder a um homem, com cerca de 20 anos, que foi encontrado “deitado numa cama de madeira, enterrada por cinzas vulcânicas”, em Herculano.



De acordo com o estudo, a vitrificação é o processo pelo qual o material é queimado em altas temperaturas e arrefecido rapidamente, transformando-o em vidro ou esmalte.



Pier Paola Petrone, antropólogo forense da Universidade de Nápoles e responsável pelo estudo, afirma que "a preservação dos restos cerebrais antigos é um achado extremamente raro. Esta é a primeira descoberta de que o cérebro humano antigo permanece vitrificado pelo calor".



A análise da madeira carbonizada encontrada perto do corpo mostrou que foi atingida uma temperatura máxima de 520 graus, e isso mostra que “o calor extremo foi capaz de inflamar a gordura corporal e vaporizar os tecidos moles, antes de uma queda rápida da temperatura”, cita a BBC.



O material vítreo não foi encontrado em nenhum outro local do sítio arqueológico.



A erupção do Vesúvio levou a que a cidade de Herculano fosse enterrada por fluxos piroclásticos, correntes velozes de fragmentos de rochas, cinzas e gases quentes, o que levou a que partes da cidade ficassem preservadas, incluindo os esqueletos da população, que não conseguiu fugir.