Erupção do vulcão Agung retém milhares de pessoas em Bali

Cristina Sambado - RTP28 Nov, 2017, 11:42 | Mundo

O porta-voz da agência de gestão de desastres da Indonésia, Supoto Purwo Nugroho, revelou que o encerramento vai ser feito até às 07h00 (hora local) de quarta-feira.



O aeroporto de Bali já tinha estado encerrado na segunda-feira, depois das cinzas do Agung terem chegado ao espaço aéreo. Mais de 700 voos foram afetados e cerca de 600 mil passageiros ficaram em terra.



A maioria dos turistas regressou aos hotéis, mas algumas centenas foram obrigados a pernoitar no terminal. O vulcão Agung , situado a 75 quilómetros do centro turístico de Kuta, tem mostrado atividade desde agosto. A última erupção foi em 1963 e provocou 1.600 mortos.



Segundo as autoridades indonésias, o aeroporto da ilha vizinha de Lombok foi reaberto, após ter estado encerrado na segunda-feira.



Dez aeroportos alternativos estão preparados para receber voos de Bali, o principal destino turístico da Indonésia. Segundo dados oficiais, todos os meses são recebidos 200 mil turistas.



Um relatório da autoridade de aviação civil da Indonésia afirma que “as rotas de voo estão cobertas com cinzas vulcânicas, o que pode afetar os motores das aeronaves”.

Alerta máximo

A agência de gestão de desastres elevou o alerta para nível máximo, depois de ter sido detetada uma grande concentração de lava no interior da cratera, sinal de que uma erupção violenta pode estar para breve. Desde o fim de semana que o vulcão está a expelir densas colunas de fumo e cinza, que chegaram a atingir seis quilómetros de altura.



Vulcanólogos afirmaram que a presença de lava é por vezes refletida na nuvem de cinza, que assume um tom avermelhado, mesmo durante o dia.



Sutopo Purwo Nugroho referiu ser possível que se registem erupções maiores do que as observadas até agora, com base nas informações que a agência de gestão de desastres está a receber do centro de motorização do Agung.



Segundo Nugroho, “desde domingo que há erupções explosivas, cujo som foi ouvido a mais de 12 quilómetros de distância”.O Monte Agung, com 3.142 metros de altura, fica no leste da ilha de Bali, no distrito de Karangasem e longe da maioria das atrações turísticas.



“Não podemos ter a certeza se desta vez as erupções não vão ser iguais às de 1963”, acrescentou.



Mais de 100 mil pessoas que vivem num raio de 10 quilómetros em redor do vulcão receberam ordem de evacuação imediata. Pelo menos 22 localidades foram afetadas pela chuva de cinzas.



O arquipélago da Indonésia situa-se no chamado “Anel de Fogo” do Pacífico, uma zona de grande atividade sísmica e vulcânica que regista milhares de sismos por ano, a maioria dos quais moderados.

Conselhos aos portugueses

O Governo apelou aos viajantes portugueses que se encontram em Bali para respeitarem as informações das autoridades indonésias.



“Na sequência do encerramento do aeroporto de Denpasar, a 27 de novembro, e por um período de 24 horas, reitera-se o apelo a todos os que viajem para Bali para que continuem a observar as regras de segurança em vigor naquela região e sigam as orientações das autoridades indonésias” afirmou fonte do gabinete do Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas à agência Lusa.



No aeroporto de Denpasar existe “um balcão de apoio da União Europeia” para cidadãos europeus, estando ainda a ser distribuída informação útil em português por parte das autoridades.