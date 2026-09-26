Erupção do vulcão Etna encerra aeroporto de Catânia

Erupção do vulcão Etna encerra aeroporto de Catânia

Uma nova erupção do vulcão Etna, situado na ilha italiana da Sicília (sul), obrigou, hoje, à suspensão de todas as operações do aeroporto da cidade vizinha de Catânia até domingo, devido à enorme nuvem de cinzas que gerou.

Lusa / Adicionar como fonte informativa

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Inicialmente, a empresa que gere o aeroporto (SAC) tinha limitado a atividade no aeroporto até ao final da tarde de hoje, mas acabou por optar por "suspender todas as operações de voo, tanto chegadas como partidas, até ao meio-dia de domingo".

"Solicita-se aos passageiros que consultem a companhia aérea sobre o estado do seu voo antes de se dirigirem ao aeroporto", pediu a SAC num comunicado divulgado nas redes sociais.

O Observatório do Instituto Nacional de Geofísica e Vulcanologia (INGV) tinha emitido, durante a manhã, um aviso vermelho, o nível mais elevado da escala de alerta, devido a esta nova erupção.

O organismo confirma no seu boletim a presença de uma nuvem de cinzas vulcânicas com quatro quilómetros de altura acima do nível do mar, que se desloca em direção sul, onde se situa a cidade de Catânia.

No entanto, além desta erupção, a cidade siciliana registou uma forte tempestade de chuva.

O Etna é um vulcão muito ativo que costuma causar problemas no funcionamento dos aeroportos das cidades vizinhas, a última vez foi esta quinta-feira.

Este ano, as suas erupções contínuas desde 07 de agosto causaram o caos em plena época de verão, uma vez que a emissão de cinzas obrigou ao cancelamento e ao desvio de inúmeros voos na Sicília.

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