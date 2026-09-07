Erupção vulcânica na Indonésia deixa 170 mil passageiros retidos

"Devido ao aumento da atividade eruptiva do monte Anak Krakatau, os voos em vários aeroportos estão suspensos", anunciou nas redes sociais a Angkasa Pura, empresa gestora aeroportuária.

O vulcão Anak Krakatau, cujo nome significa "filho do Krakatau", entrou em erupção no sábado, com fluxos de lava e explosões audíveis a várias centenas de quilómetros de distância.

Novas erupções foram registadas no domingo, segundo a agência indonésia de vulcanologia, que advertiu que a probabilidade de uma nova erupção permanece elevada durante a manhã de hoje.

"A ameaça associada a uma erupção resulta da projeção de rochas incandescentes, acompanhada de uma queda significativa de cinzas. Outro risco potencial decorre dos fluxos de lava, caso a erupção seja retomada e prossiga", indicou a agência.

Entre os quatro aeroportos encerrados até hoje à noite estão o Aeroporto Internacional Soekarno-Hatta, nos arredores de Jacarta, e o aeroporto Halim Perdanakusuma, uma base aérea de menor dimensão, também situada na capital e utilizada tanto por voos civis como militares, segundo a empresa.

Cerca de 1.558 voos sofreram atrasos devido à suspensão, no domingo, do tráfego aéreo em oito aeroportos indonésios, deixando 170 mil passageiros retidos, indicou no domingo à noite o ministério dos Transportes.

Mais de 900 dos voos afetados tinham como origem ou destino o Aeroporto Internacional Soekarno-Hatta.

Situado no estreito que separa as ilhas de Java e Sumatra, o Anak Krakatau tem registado atividade esporádica desde que emergiu, no início do século XX, no interior da caldeira formada após a erupção de 1883 do Krakatau, então conhecido como Krakatoa.

A catástrofe de 1883 foi uma das erupções vulcânicas mais mortíferas e destrutivas da história, causando cerca de 35 mil mortos.

Em 2018, um tsunami provocado pelo colapso de partes do Anak Krakatau causou 429 mortos e obrigou milhares de pessoas a abandonar as suas casas.

A Indonésia, um vasto arquipélago do sudeste asiático, situa-se no chamado Anel de Fogo do Pacífico, onde o encontro de placas tectónicas provoca intensa atividade vulcânica e sísmica.