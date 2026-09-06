Erupção vulcânica na Indonésia obriga a suspensão de voos no aeroporto internacional de Jacarta

Uma erupção vulcânica paralisou centenas de voos no principal aeroporto internacional da Indonésia, deixando dezenas de milhares de passageiros retidos.

As atividades do aeroporto vão estar suspensas "até às 13h30", anunciou a infraestrutura aeroportuária na rede social Instagram, devido à "intensificação da atividade eruptiva" do vulcão.

Testes indicaram "a dispersão de cinzas vulcânicas na zona do Aeroporto Internacional Soekarno-Hatta", o que levou ao "encerramento do aeroporto", declarou o Ministério dos Transportes num comunicado esta manhã.

O vulcão Anak Krakatoa entrou em erupção no sábado, com um fluxo de lava e explosões audíveis até 700 quilómetros de distância, indicou a agência de vulcanologia indonésia em comunicado.

Foram registadas duas novas erupções este domingo, precisou a agência.

O vulcão Anak Krakatau fica aproximadamente a meio caminho entre Java e Sumatra, na cadeia de ilhas da Indonésia, situada no "Anel de Fogo" do Pacífico, onde terremotos e erupções vulcânicas são frequentes.

As cinzas espalharam-se pelo espaço aéreo do aeroporto internacional Soekarno-Hatta, levando as autoridades a suspender as operações a partir da 01h30 (19h30 de sábado em Lisboa).

A suspensão afetou 209 voos e mais de 22 mil passageiros, acrescentou o ministério, indicando que a rota internacional mais afetada é a que liga o país a Singapura.

As perturbações afetaram igualmente o funcionamento do aeroporto de Bali.

A Indonésia, um vasto arquipélago do Sudeste Asiático, situa-se no chamado Anel de Fogo do Pacífico, onde o encontro das placas tectónicas gera uma intensa atividade vulcânica e sísmica.