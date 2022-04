Escala a tensão entre as duas Coreias

Foto: Jorge Silva - Reuters

A Coreia do norte intensificou os testes de armamento, nomeadamente de mísseis intercontinentais. Em reação a estes testes, o ministro da defesa da Coreia do Sul disse na sexta-feira que Seoul tem misseis com precisão e força para atingir qualquer alvo na Coreia do Norte. A irmã de Kim Jong-un diz que as declarações do ministro foram um grande erro e que a Coreia do Sul, se violar um centímetro do território do Norte, vai enfrentar um desastre terrível e inimaginável.