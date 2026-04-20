Mundo
Guerra no Médio Oriente
Escalada de tensão. Drones iranianos atacam marinha americana após apreensão de navio
O comando militar do Irão acusa os Estados Unidos de violarem o cessar-fogo, ao terem apreendido um navio iraniano.
Por esse motivo, as forças iranianas retaliaram, atacando também alguns navios militares americanos com drones.
Tudo começou com a marinha norte-americana a travar e a tomar o controlo de um navio com bandeira iraniana.
Donald Trump anunciou na rede Truth Social que a embarcação tentou contornar o bloqueio americano aos portos iranianos e que a força naval americana impediu a passagem do navio, abrindo um buraco na casa das máquinas.
O barco, com o nome Touska, foi interceptado no Golfo de Omã, depois da tripulação ter recusado obedecer.