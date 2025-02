Escalada na guerra comercial. Trump avança com tarifas sobre importações de aço e alumínio

Com a entrada em vigor das tarifas de retaliação da China, anunciadas na semana passada, Donald Trump deixou avisos sobre as novas medidas da reforma de política comercial que pretende impor., anunciou aos jornalistas no avião presidencial Air Force One, quando voava da Florida para Nova Orleães para assistir à final Super Bowl de futebol americano., respondeu, questionado sobre esta matéria, numa medida que abrange os vizinhosDurante o primeiro mandato, Trump impôs tarifas de 25 por cento sobre as importações de aço e 10 por cento sobre as importações de alumínio do Canadá, México e União Europeia. Mas a primeira Administração Trump chegou a acordo, um ano depois, com o Canadá e o México para acabar com essas tarifas, embora os impostos de importação da UE tenham permanecido em vigor até 2021.As tarifas aplicadas a partir desta segunda-feira são em adição às taxas já existentes sobre metais.

Trump afirmou ainda que vai anunciar tarifas recíprocas — “provavelmente terça ou quarta-feira” — em relação a produtos que são taxados nos países parceiros.

, disse aos jornalistas.Nesse sentido, o chefe de Estado norte-americano disse que estas tarifas serão postas em prática “quase imediatamente” para “todos os países”.Recorde-se que, no início do mês, Trump deixou no ar a ideia de que a União Europeia podia ser a próxima a enfrentar novos impostos, alegando que o bloco europeu não importa “quase nada” de produtos norte-americanos.

Quase em resposta, o presidente francês prometeu que enfrentaria as ameaças financeiras de Trump à Europa, considerando que os Estados Unidos deviam concentrar esforços na China e não na União Europeia. Em entrevista à CNN, no domingo, Emmanuel Macron também alertou Washington sentiria os efeitos de quaisquer tarifas sobre a UE, dizendo que estas "aumentariam os custos e criariam inflação nos EUA".





Já esta segunda-feira, a Comissão Europeia disse que vai proteger os interesses das empresas europeias, mas referindo ainda que não recebeu "nenhuma notificação oficial" sobre novas tarifas norte-americanas anunciadas pelo Presidente dos Estados Unidos.



"Não vamos responder a anúncios gerais sem mais pormenores ou esclarecimentos escritos", escreveu a Comissão Europeia num comunicado, sublinhando que vai responder no sentido de proteger os interesses das empresas europeias em caso do que chamou medidas injustificada.