Escola de São Paulo vence prémio de superação de adversidades da World´s Best School

"A Escola Estadual Parque dos Sonhos, uma escola pública de ensino básico em Cubatão, São Paulo, Brasil, está a transformar realidades de alunos marginalizados ao tornar-se um centro de paz numa área marcada pela violência", lê-se no comunicado da organização.

A escola venceu o prémio "superação de adversidades".

De acordo com a imprensa brasileira, a escola foi fundada em 2014 com o objetivo de servir crianças do 1.º ao 9.º ano em situação de vulnerabilidade retiradas de áreas de risco.

A organização lembra que a Escola Estadual Parque dos Sonhos serve um complexo habitacional de baixos rendimentos no município de Cubatão, uma zona altamente vulnerável caracterizada pela violência e pelo vandalismo, e no qual os alunos abandonavam os estudos devido ao crime, às dificuldades de infraestruturas básicas e à falta de envolvimento de professores e da comunidade em geral.

Para combater a situação, a escola alterou a sua abordagem pedagógica, incorporando princípios humanistas e a não-violência como metodologia de ação, além de atividades extracurriculares para catalisar a ligação entre escola e comunidade.

"Um projeto essencial, A Escola Vai à Tua Casa, envolve professores a visitarem as casas dos alunos para partilhar a visão e os planos da escola com as suas famílias, reduzindo assim a distância entre escola e comunidade", enfatizou a organização.

Após o anuncio do prémio, o secretário estadual de Educação de São Paulo, Renato Feder, disse que quer levar este exemplo para outras escolas do estado.

"O trabalho feito aqui é maravilhoso e não é um trabalho caro. É um trabalho que pode ser replicado", disse.