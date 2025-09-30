Escola de São Paulo vence prémio de superação de adversidades da World´s Best School
A Escola Estadual Parque dos Sonhos, em São Paulo, foi hoje reconhecida como uma das vencedoras do World`s Best School, da organização global T4 Education, por ser um "centro de paz numa área marcada pela violência".
"A Escola Estadual Parque dos Sonhos, uma escola pública de ensino básico em Cubatão, São Paulo, Brasil, está a transformar realidades de alunos marginalizados ao tornar-se um centro de paz numa área marcada pela violência", lê-se no comunicado da organização.
A escola venceu o prémio "superação de adversidades".
De acordo com a imprensa brasileira, a escola foi fundada em 2014 com o objetivo de servir crianças do 1.º ao 9.º ano em situação de vulnerabilidade retiradas de áreas de risco.
A organização lembra que a Escola Estadual Parque dos Sonhos serve um complexo habitacional de baixos rendimentos no município de Cubatão, uma zona altamente vulnerável caracterizada pela violência e pelo vandalismo, e no qual os alunos abandonavam os estudos devido ao crime, às dificuldades de infraestruturas básicas e à falta de envolvimento de professores e da comunidade em geral.
Para combater a situação, a escola alterou a sua abordagem pedagógica, incorporando princípios humanistas e a não-violência como metodologia de ação, além de atividades extracurriculares para catalisar a ligação entre escola e comunidade.
"Um projeto essencial, A Escola Vai à Tua Casa, envolve professores a visitarem as casas dos alunos para partilhar a visão e os planos da escola com as suas famílias, reduzindo assim a distância entre escola e comunidade", enfatizou a organização.
Após o anuncio do prémio, o secretário estadual de Educação de São Paulo, Renato Feder, disse que quer levar este exemplo para outras escolas do estado.
"O trabalho feito aqui é maravilhoso e não é um trabalho caro. É um trabalho que pode ser replicado", disse.