Escola Portuguesa de Díli encerra quinta e sexta-feira devido à qualidade do ar em Timor-Leste

"Esta decisão tem caráter preventivo e visa salvaguardar a saúde e a segurança de toda a comunidade educativa, perante a degradação da qualidade do ar e os riscos associados à exposição a partículas poluentes", pode ler-se num comunicado.

Segundo a direção da escola, durante aqueles dois dias não haverá aulas, atividades extracurriculares e atendimento presencial no estabelecimento de ensino.

"Apela-se às famílias para que acompanhem as informações das autoridades competentes e observem as recomendações de proteção, evitando nomeadamente a prática de atividades físicas ao ar livre durante os períodos de maior concentração de fumo e utilizando proteção respiratória adequada quando seja necessário permanecer no exterior", pede a direção.

A escola deverá reabrir na segunda-feira, "salvo novas orientações das autoridades ou alteração das condições que justifique a manutenção daquela medida", acrescenta.

O Ministério da Educação de Timor-Leste anunciou hoje a suspensão temporária das atividades letivas devido à má qualidade do ar registada no território nacional.

O governante explicou que a decisão foi tomada com base nas informações divulgadas pela Direção Nacional de Meteorologia e Geofísica sobre a degradação da qualidade do ar, provocada pela presença de partículas poluentes resultantes de incêndios florestais ocorridos na região.