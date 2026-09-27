Escolas de Riade em ensino à distância durante uma semana

"Acabámos de ser informados pelas autoridades sauditas de que as escolas devem permanecer fechadas durante toda a semana", referem as mensagens, consultadas pela agência de notícias France-Presse (AFP), sem especificar o motivo da medida.

"É uma decisão de última hora. Não fazemos ideia do que está a acontecer", declarou à AFP um expatriado libanês que vive na capital saudita.

Os combatentes Huthis do Iémen, apoiados pelo Irão, lançaram no sábado novos ataques contra a Arábia Saudita, tendo como alvos Riade e Khamis Mushait, uma cidade no sudoeste que alberga uma importante base aérea.

As forças armadas sauditas informaram ter intercetado drones e mísseis balísticos disparados a partir do Iémen.

Após vários anos de relativa calma, o Iémen voltou a mergulhar em conflito em julho, tornando-se uma nova frente do conflito no Médio Oriente.

As hostilidades opõem os Huthis, que controlam a capital, Sanaa, e a costa iemenita no mar Vermelho, ao governo reconhecido pela comunidade internacional, exilado em Áden (sul) e que controla grande parte do sul e do leste do país, contando com o apoio de uma coligação militar liderada pela Arábia Saudita.

No sábado, Riade denunciou, perante a Assembleia Geral das Nações Unidas, as "falhas" da comunidade internacional no cumprimento das suas responsabilidades face às ameaças iranianas no Golfo.

Denunciando as "agressões iranianas injustificáveis" dirigidas contra a Arábia Saudita e os países da região, o ministro dos Negócios Estrangeiros saudita, Faisal bin Farhane, lamentou as "falhas da comunidade internacional" no cumprimento da sua responsabilidade de fazer face às ameaças contra a paz e a segurança internacionais, numa altura em que país enfrenta ataques dos Huthis.

"A estabilidade desta região vital está diretamente ligada à segurança energética mundial", sublinhou.

Numa altura em que as exportações de petróleo do país estão a ser gravemente afetadas pelas perturbações nos estreitos de Ormuz e de Bab el-Mandeb, na sequência da guerra do Médio Oriente, a Arábia Saudita apelou ainda à proteção da liberdade de navegação.

"A proteção da navegação internacional e das cadeias de abastecimento é uma responsabilidade partilhada que exige uma cooperação internacional séria", afirmou o chefe da diplomacia saudita, referindo-se aos dois estreitos, bem como ao golfo de Áden e ao mar Vermelho.