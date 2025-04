Escolas públicas no centro de Moçambique investigadas por cobranças ilegais

"Temos um processo-crime que corre seus termos atinentes a essas cobranças ilícitas que são efetuadas nas escolas públicas para o pagamento de guarda [segurança das escolas]", disse a coordenadora do GPCCS, Saquina Jenga.

Jenga avançou que o processo está a ser iniciado, estando em segredo de justiça, pelo que não avançou mais detalhes ou o número de escolas da cidade da Beira visadas por estas cobranças ilícitas, alegadamente para pagamento da segurança das instituições de ensino.

No entanto, a magistrada fez saber que está em curso uma campanha que visa fortalecer a ligação entre a população e o sistema de justiça, em que se insere esta investigação, no âmbito dos primeiros 100 dias de governação, após as eleições gerais moçambicanas de outubro.

Saquina Jenga sublinhou que através desta iniciativa, os cidadãos têm a oportunidade de denunciar casos de corrupção e receber aconselhamento jurídico, garantindo um ambiente seguro e confidencial para exercer os seus direitos.

"O Ministério Público, enquanto titular da ação penal, só pode agir quando tomar conhecimento da notícia da infração, quer seja através de uma denúncia ou de forma oficiosa", concluiu.