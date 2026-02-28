O livro é dedicado ao desenho de veículos aéreos não tripulados e à possibilidade de seguir uma carreira nesta área.

O manual será distribuído aos alunos do 10º e 11º ano, com idades compreendidas entre os 16 e os 17 anos.

Atualmente, várias universidades russas oferecem aos estudantes a oportunidade de estudar o design e a operação de drones em profundidade.

Segundo dados oficiais, a Rússia fabrica aproximadamente 4.000 drones por dia, número que aumentou consideravelmente após o início da campanha militar na Ucrânia.

A Ucrânia foi pioneira na introdução de drones no campo de batalha e frequentemente foi a primeira a propor ideias para torná-los mais eficazes.

No entanto, a Rússia aumentou sua produção e obteve vantagem no uso de drones de fibra ótica, que são resistentes a armas antidrone e cruciais para a capacidade da Rússia de minar a logística ucraniana nas linhas de frente.

A ofensiva militar russa no território ucraniano, lançada em 24 de fevereiro de 2022, mergulhou a Europa naquela que é considerada a crise de segurança mais grave desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).