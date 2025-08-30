Escritor brasileiro Luís Fernando Veríssimo morreu aos 88 anos

De acordo com o portal brasileiro G1, Veríssimo estava internado nos cuidados intensivos do Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, há cerca de três semanas com princípio de uma pneumonia.

O Ministério da Cultura (MinC) do Brasil afirmou, num comunicado divulgado no seu portal oficial, ter recebido "com pesar a notícia da morte do escritor, cronista e jornalista Luís Fernando Veríssimo (...)".

O MinC, na sua nota, solidarizou-se "com familiares, amigos, colegas e milhões de leitores que hoje lamentam a partida de um dos maiores cronistas da história da literatura nacional".

Segundo o Ministério da Cultura brasileiro, Luís Fernando Veríssimo foi agraciado com a Ordem do Mérito Cultural (OMC) em 1996, no primeiro ano em que a honraria foi concedida pelo MinC.

Veríssimo marcou a literatura e o jornalismo do Brasil com sua escrita inteligente, irónica e bem-humorada. Filho do também escritor Érico Veríssimo, estreou-se em 1969 e, desde então, construiu uma trajetória sólida e diversificada, transitando entre a crónica, a ficção, o conto, a tradução e o humor gráfico, segundo o MinC.

Autor de mais de 80 livros, entre romances, coletâneas e antologias, sua obra inclui títulos como O Analista de Bagé (1981), Comédias da Vida Privada (1994) --- adaptada para a televisão pela rede Globo ---, e Borges e os Orangotangos Eternos (2000), romance policial vencedor do Prémio Jabuti [da Câmara Brasileira do Livro].

Além dos livros, Veríssimo foi presença constante na imprensa brasileira, com colunas publicadas em jornais de grande circulação, onde comentava com leveza e sagacidade os temas do cotidiano, da política, da cultura e dos afetos.

O escritor recebeu o prémio Juca Pato - Intelectual do Ano em 1997, galardão oferecido pela União Brasileira de Escritores.

Em 2003, seu livro Clube dos Anjos, na versão em inglês (The Club of Angels), foi escolhido pela New York Public Library, um dos 25 melhores livros do ano. Já em 2004, recebeu o Prix Deus Oceans do Festival de Culturas Latinas de Biarritz, em França.