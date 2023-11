Esfaqueamento em Dublin. Cinco pessoas feridas após ataque de homem armado

Um homem foi detido depois de ter alegadamente esfaqueado três crianças e dois adultos perto de uma escola primária na Praça Parnell East, junto à principal rua da cidade irlandesa, O'Connell Street, confirmou o primeiro-ministro irlandês, Leo Varadkar. "Estamos todos chocados com o incidente que teve lugar em Parnell Square", declarou Leo Varadkar numa declaração.



"Estou profundamente chocada com o terrível ataque a três crianças inocentes e a uma mulher, hoje, em Dublin", declarou McEntee.

, por volta as 13h30 (hora local),, segundo o canal irlandês RTE., de acordo com a polícia., Helen McEntee,e expressou preocupação com as vítimas, “especialmente crianças, os seus pais e famílias” neste “período extremamente difícil”, num comunicado de imprensa, segundo o jornal britânico The Guardian Segundo o jornal irlandês Irish Times , o suspeito que detido pela polícia tentou atacar vários jovens, tendo sido impedido por transeuntes e apresentava várias feridas que se acredita terem sido autoinfligidas.Os meios de comunicação social locais noticiaram que, após o incidente, encontravam-se no local - que permaneceu isolado durante a tarde - cerca de 20 agentes das autoridades., segundo o Irish Times