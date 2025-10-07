Esfaqueamento na Alemanha. Autarca de Herdecke gravemente ferida

Iris Stalzer, tem 57 anos e é mãe de dois adolescentes. A advogada trabalhista ter-se-á arrastado até casa depois de ser esfaqueada por volta do meio-dia desta terça-feira, indicou a emissora WDR.





Já o jornal Bild referiu que Stalzer tinha ferimentos no pescoço e no abdómen e acrescentou que foi encontrada gravemente ferida no apartamento por um dos filhos. O adolescente de 15 anos relatou à polícia que a mãe tinha sido atacada por vários homens na rua.







Os serviços de emergência encontraram Stalzer viva, mas em risco de vida. Foi levada para o hospital num helicóptero de resgate.







A polícia selou a rua em redor da casa e densenvolve investigação na área onde terá ocorrido o ataque. As autoridades também afirmaram que “o envolvimento da família não pode ser descartado no momento”.



A agência de notícias DPA relatou que o filho e filha, de 15 e 17 anos, foram levados para interrogatório.







De acordo com a revista de notícias Der Spiegel, houve um caso de violência doméstica na casa de Stalzer no início deste ano.



"Tragédia familiar"



O ataque ocorre depois de uma campanha eleitoral rodeada por "crueldade e crueza do tom" de acordo com descrições na comunicação social local.



Stalzer tem trabalhado há vários na política local da cidade histórica de Herdeckede que tem cerca de 23 mil habitantes.





Porém, a polícia anunciou em comunicado ao fim de terça que acredita que "não há motivação política" no esfaqueamento.





Os investigadores não veem "nenhuma evidência que sugira um ato com motivação política. Pelo contrário, presume-se que tenha sido uma tragédia familiar", disseram as autoridades em conjunto com o Ministério Público de Hagen (noroeste).



Iris Stalzer durante a campanha eleitoral, via X.







A escolha de novos autarcas, da região da Renânia do Norte-Vestfália - que é o maior Estado da Alemanha -, ocorreu a 28 de setembro.



Stalzer, uma social-democrata, deve assumir o cargo em novembro depois de ter ganho as eleições municipais com 52 por cento das intenções de voto, para a câmara de Herdecke, na região do Ruhr. A advogada da SPD derrubou o anterior autarca conservador com o apoio dos Verdes.





O chanceler federal Friedrich Merz (CDU) já reagiu ao ataque.



“Recebemos notícias de um ato hediondo ocorrido em Herdecke. Agora, deve ser rapidamente esclarecido. Tememos pela vida da autarca designada, Iris Stalzer, e esperamos a sua recuperação por completo”, escreveu Merz na plataforma X. "Os meus pensamentos estão com a sua família e entes queridos".



O líder do grupo parlamentar do SPD em Berlim, Matthias Miersch, também expressou "preocupação perante a agressão" e espera que a social-democrata "sobreviva ao terrível ato".







O chanceler conservador Merz pediu uma investigação rápida.

