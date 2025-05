Esforços globais reduzem drasticamente o mercúrio na atmosfera

O mercúrio é libertado através de processos ambientais e antropogénicos. Algumas formas, particularmente o metilmercúrio, são tóxicas para o ser humano. Por conseguinte, foram implementadas políticas e regulamentos para limitar as emissões de mercúrio em todo o mundo.

De acordo com uma investigação publicada na revista ACS ES&T Air, estes esforços podem estar a dar resultados, noticiou na sexta-feira a agência Europa Press.

"Ao monitorizar a poluição por mercúrio ao longo de quatro décadas no topo do mundo, demonstramos que os esforços globais para reduzir a poluição estão a dar resultados: os níveis de mercúrio no ar em redor do Monte Evereste diminuíram significativamente nas últimas duas décadas", explicou Yindong Tong, autor correspondente do estudo.

Os humanos libertam mercúrio para o ar através da queima de combustíveis fósseis, incineração de resíduos e mineração.

As proteções ambientais, como a Convenção de Minamata sobre o Mercúrio, procuram abordar estas fontes de poluição. A eficácia da convenção é avaliada em parte pela quantidade de mercúrio presente na atmosfera.

O mercúrio gasoso elementar também é libertado do seu maior reservatório natural, o solo, que pode estar a acumular ainda mais mercúrio devido às alterações climáticas.

Para distinguir entre novas emissões de fontes humanas e reemissões de mercúrio terrestre armazenado no solo, os investigadores podem observar os padrões de isótopos de mercúrio na atmosfera.

No entanto, as medições regulares de isótopos de mercúrio atmosférico só foram realizadas há cerca de uma década. Assim, Tong, Ruoyu Sun e os seus colegas quiseram reconstruir informações sobre os níveis anteriores de mercúrio atmosférico para compreender como tinham mudado.

Para recuar no tempo, os investigadores recorreram às folhas de uma pequena planta perene (Androsace tapeta) que cresce no topo do Monte Evereste. Tal como os anéis do tronco de uma árvore, esta planta desenvolve uma nova camada de folhas exteriores a cada ano, refletindo como era o seu ambiente.

Ao recolher amostras de folhas mais velhas do centro de duas fábricas do Evereste, a equipa obteve uma ideia dos níveis de mercúrio atmosférico desde 1982.

Verificaram que, entre 2000 e 2020, as concentrações atmosféricas totais de mercúrio elementar diminuíram 70%, sendo que as emissões de mercúrio terrestres representam uma fração maior do total das emissões anuais. Atualmente, o solo emite significativamente mais mercúrio (62%) do que as fontes artificiais (28%).

Os investigadores atribuem este declínio geral, com base nos padrões observados nos dados de isótopos de mercúrio das folhas das plantas, à redução das emissões de mercúrio provocadas pelo homem, impulsionada por iniciativas como a Convenção de Minamata.

Estas tendências observadas são consistentes com as reduções no mercúrio atmosférico observadas em áreas do Hemisfério Norte que foram relatadas em estudos anteriores.

Os investigadores concluíram que, embora os esforços recentes centrados nas emissões provocadas pelo homem pareçam ser bem-sucedidos, os esforços futuros devem ser direcionados para reduzir as reemissões do solo.