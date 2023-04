Espanha a braços com onda de calor. Temperaturas podem ultrapassar os 39 graus

Ainda estamos em abril e as temperaturas estão anormalmente elevadas para a época. Segundo os meteorologistas,. O governo regional de Madrid aprovou, esta semana, um plano para ajudar hospitais, centros de saúde e escolas e ordenou a abertura de piscinas públicas um mês antes do previsto.Os especialistas receiam que nas próximas 24 horas, até ao final do dia de sexta-feira,As autoridades estão, neste momento a investigar se um cavalo que puxava as carruagens sevilhanas para turistas morreu por insolação.

“Estamos muito preocupados. Ontem registou-se a temperatura mais alta de sempre em pelo menos 20 localidades”, afirmou à BBC o meteorologista espanhol Cayetano Torres. “Isto não é normal. As temperaturas estão completamente descontroladas este ano”.







As escolas estão a ponderar adaptar os horários letivos de forma a evitar a exposição aos picos de calor e a rede de metro em Madrid aumentou o número de comboios a passar por hora, de forma a evitar que as pessoas esperem muito tempo.

Alterações climáticas



Os recordes de temperatura de abril já foram superados no aeroporto de Córdoba, onde o mercúrio dos termómetros atingiu os 35,1°C no início desta semana - superando a máxima de 34°C registada em abril de 2017 – e no aeroporto de Jerez, onde a temperatura de 35°C superou o recorde de abril de 33,6°C estabelecido em 1997.



As autoridades espanholas acreditam que este mês de abril pode tornar-se o mais quente de que há registo.



“Ainda está por confirmar, mas estes episódios de altas temperaturas provavelmente farão de abril o mais quente na Península Ibérica desde o início dos registos – pelo menos desde 1950”, disse Rubén del Campo, ao Guardian.



“Quando se trata da relação entre este tipo de clima e as alterações climáticas, sabemos que temperaturas extremamente altas se têm tornado mais frequentes e intensas, e esse calor intenso e extremo está a chegar cada vez mais cedo", continuou o especialista espanhol. "Embora cada episódio tenha de ser analisado individualmente e em detalhe, este encaixa-se no que está a acontecer por causa das alterações climáticas".





Para agravar a situação, as chuvas típicas de abril foram muito reduzidas para o habitual, o que se traduz em péssimas notícias para Espanha que enfrenta uma seca severa desde janeiro de 2022. De 1 a 23 de abril só choveu uma média de 12 litros por metro quadrado no território espanhol. Isto é: apenas 25 por cento do valor normal.



Embora esteja prevista uma descida da temperatura no fim de semana, os meteorologistas receiam que subam novamente na próxima semana. Além disso, aumentam os receios de que haja incêndios florestais com as elevadas temperaturas e os terrenos extremamente secos. Em 2022, Espanha foi o país da Europa mais atingido pelos incêndios.



“Sabemos que 2022 foi o segundo ano mais quente já registado na Europa e foi o verão mais quente se sempre”, disse Samantha Burgess, do especialista em alterações climátias no Copernicus.



"A Europa está a aquecer duas vezes mais do que a taxa global e sabemos que, como há uma taxa mais alta de aquecimento, há uma probabilidade maior de haver eventos extremos, o que inclui ondas de calor".