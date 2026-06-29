Espanha acaba com descontos no IVA dos combustíveis

O Governo espanhol aprovou em março um pacote de medidas para responder ao impacto nos preços da guerra no Médio Oriente que incluiu uma descida do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) de 21% para 10% nos combustíveis e nos hidrocarbonetos, assim como outros descontos fiscais na energia, entre outras ajudas.



Várias medidas foram sendo progressivamente levantadas e hoje o ministro da Economia, Carlos Cuerpo, confirmou o fim do IVA nos 10% para os combustíveis a partir de 01 de julho.



Manter-se-á em vigor um desconto fiscal nos hidrocarbonetos (de 15 cêntimos por litro em julho, 10 cêntimos em agosto e cinco em setembro), assim como no gasóleo agrícola e para camiões.



O Governo espanhol mantém também em vigor apoios à compra de fertilizantes para a agricultura.



O anúncio do executivo ocorreu no mesmo dia em que uma estimativa do Instituto Nacional de Estatística (INE) revelou que os preços em Espanha subiram 3,2% em junho, comparando com o mesmo mês de 2025.



A confirmar-se esta estimativa, a inflação homóloga (evolução dos preços comparando com o mesmo período do ano anterior) em junho manteve-se igual à de maio em Espanha.



Quanto à inflação subjacente (sem a energia e os produtos alimentares frescos, tradicionalmente os mais voláteis do cabaz de compras) foi 2,9% em junho (menos uma décima do que em abril), segundo a mesma estimativa.



Na evolução em cadeia (comparação com o mês anterior), o INE calcula que os preços tenham subido 0,6% em maio.



O INE revelou que para a evolução da inflação em junho em Espanha contribuíram o aumento da eletricidade e do gás, que subiram mais do que no mesmo mês de 2025.



Por outro, lado, diminuíram os combustíveis, que tinham aumentado em junho de 2025.



O Governo espanhol disse hoje que as medidas extraordinárias aprovadas em março contribuíram para uma descida da inflação geral em cerca de um ponto percentual.