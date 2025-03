Espanha. Adolescente com paralisia cerebral agredido por quatro colegas

A mãe descobriu esse vídeo no telemóvel do filho e ficou a perceber que já tinha sido vítima deste tipo de comportamento outras vezes.



O rapaz, com paralisia cerebral, usufruía de um técnico de apoio mas que não estava presente.



O Ministério Público espanhol está a investigar e já pediu uma ordem de afastamento aos quatro menores que são da mesma turma do rapaz agredido.



Incorrem também num delito de lesão e agressão.



Esta tarde, familiares e comunidade educativa protestaram, exigindo medidas para evitar este tipo de bullying.