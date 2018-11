Partilhar o artigo Espanha aponta falta de clareza sobre Gibraltar no pré-acordo para o Brexit Imprimir o artigo Espanha aponta falta de clareza sobre Gibraltar no pré-acordo para o Brexit Enviar por email o artigo Espanha aponta falta de clareza sobre Gibraltar no pré-acordo para o Brexit Aumentar a fonte do artigo Espanha aponta falta de clareza sobre Gibraltar no pré-acordo para o Brexit Diminuir a fonte do artigo Espanha aponta falta de clareza sobre Gibraltar no pré-acordo para o Brexit Ouvir o artigo Espanha aponta falta de clareza sobre Gibraltar no pré-acordo para o Brexit