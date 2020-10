Espanha arrisca bomba-relógio política após emergência forçada em Madrid

Depois de o Tribunal Superior de Justiça de Madrid ter anulado, esta semana, as restrições à mobilidade impostas pelo Governo espanhol,, onde o número de casos de infeção pelo novo coronavírus não para de aumentar.A presidente do Governo de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acusou o primeiro-ministro de impor o estado de emergência sem lhe dar uma última oportunidade para negociar. Agora, com a tensão política a adensar-se, ministros e outros membros do Executivo de Pedro Sánchez consideraram, consultados pelo El Pais , queSegundo estes membros anónimos do Governo, este não possui bons instrumentos para controlar tal bomba, nem a nível jurídico, nem político. Por essa razão, acreditam que Isabel Díaz Ayuso possa descredibilizar a imagem do Executivo perante a população, algo que algumas sondagens começam já a confirmar.Alguns dos ministros acreditam ainda que, numa altura em que os estabelecimentos passam a ter horários reduzidos e a população vê limitada a circulação.Ao público, porém, o palácio da Moncloa mostra bastante confiança e garante que o Governo possui muitas formas de controlar a conturbada situação. O Governo diz acreditar que Ayuso cometeu um erro ao contestar a imposição do estado de emergência e que irá notar o desgaste dos serviços de saúde e acabar por reconhecer a necessidade de medidas apertadas para controlar a pandemia.

Campanha eleitoral “contra Sanchéz”?



Analistas políticos já colocaram em cima da mesa a possibilidade de Isabel Díaz Ayuso. A maioria dos membros do Governo consultados peloconsideram, porém, que essa seria uma jogada demasiado arriscada para o Partido Popular de Ayuso, que nas últimas eleições foi eleito por uma margem estreita.Há ainda o risco de, temem os ministros consultados pelo. “Corremos o risco de a ajudar a converter-se na heroína da direita, que está a tentar ocupar o espaço do [partido de extrema-direita] Vox”, alertou um deles.O ministro espanhol da Saúde, Salvador Illa, terá dito aos restantes ministros do Executivo estar convencido de que o número de novos casos de infeção por Covid-19 irá cair o suficiente durante as próximas duas semanas de estado de emergência para que não seja necessário um prolongamento do mesmo.Mas se Illa estiver errado e, tal como aconteceu em maio.Espanha é, neste momento, o segundo país europeu com mais casos acumulados de infeção pelo novo coronavírus desde o início da pandemia. São já 861 mil, dos quais 40 mil são vítimas mortais. Até agora, 150 mil pessoas nesse país foram dadas como recuperadas.