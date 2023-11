A convocatória foi do PP mas o Vox também se juntou ao protesto, a poucos dias da investidura de Sánchez para uma maioria absoluta conseguida com o apoio do partido de Carles Puigdemont.



Feijóo disse que Espanha terá um primeiro-ministro traidor, e pede aos espanhóis que resistam nas ruas até que sejam convocadas novas eleições.