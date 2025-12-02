Espanha confirma mais sete casos de peste suína africana na Catalunha

Segundo um comunicado de hoje do Ministério da Agricultura de Espanha, os novos casos confirmados - que elevam para nove o número de animais encontrados mortos e infetados com o vírus da Peste Suína Africana (PSA) desde sexta-feira - já foram notificados à Comissão Europeia e à Organização Mundial da Saúde Animal.

Por outro lado, continuam sem ser detetados casos nas 39 explorações de suinicultura que existem na zona, num raio de 20 quilómetros em redor do foco de PSA identificado nos javalis do parque natural de Collserola, na província de Barcelona, disse ainda o ministério.

O vírus da PSA não se transmite a seres humanos, mas é altamente contagioso e mortal entre javalis e suínos.

Cerca de 150 elementos da Unidade Militar de Emergências (UME), com 25 veículos, e outros 250 efetivos da polícia regional da Catalunha (nordeste de Espanha), da Proteção Civil e Guardas Florestais, entre outras entidades, estão no terreno em trabalhos de controlo, captura de animais e desinfeção.

Segundo o governo regional da Catalunha, uma das hipóteses é que a PSA tenha chegado ao local "por estrada", num enchido contaminado, provavelmente dentro de uma sandes abandonada nas imediações.

"O foco foi detetado numa zona onde circulam muitos camiões e onde há áreas de serviço. A possibilidade de que um javali tenha ingerido comida infetada é elevada", disse na segunda-feira o conselheiro catalão (equivalente a ministro num governo nacional) da Agricultura, Òscar Ordeig, numa conferência de imprensa.

Os acessos a um perímetro de vários quilómetros do parque natural estão fechados desde sexta-feira e já foram analisados dezenas de animais, segundo as autoridades.

Técnicos do Ministério da Agricultura de Espanha e da Comissão Europeia estão também na Catalunha para acompanhar os trabalhos de controlo e contenção do foco detetado, confirmou o executivo autonómico.

O ministro da Agricultura espanhol, Luis Planas, apelou na segunda-feira "à tranquilidade dos consumidores" e disse que está garantida a segurança alimentar da carne de porco e outros produtos.

Espanha é o maior produtor de carne de porco da União Europeia e o terceiro maior do mundo. Exporta anualmente 8.800 milhões de euros de carne de porco.

Por causa dos casos detetados na Catalunha em javalis selvagens, foram já suspensas importações por cerca de 40 países.

Um dos maiores destinos da carne de porco espanhola é a China, que reconheceu que o foco está localizado e limitou o bloqueio de importação à carne e produtos oriundos da província de Barcelona, a capital da Catalunha e a zona onde está localizado o parque de Collserola.

O governo regional da Catalunha anunciou hoje a abertura de uma linha de crédito para os produtores de carne de porco e que estão a ser estudadas medidas de apoio ao setor.

Na sexta-feira, a Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV) de Portugal apelou ao reforço das medidas de segurança contra a PSA após ter sido detetada na Catalunha, nas imediações do campus da Universidade Autónoma de Barcelona.

A DGAV apelou ao cumprimento das medidas de segurança nas explorações, à limpeza e desinfeção dos veículos, bem como à adoção de boas práticas de caça.

Por outro lado, disse que devem ser eliminados corretamente os subprodutos e que a alimentação de porcos com lavaduras, restos de cozinha e de mesa é proibida.

A DGAV pediu também que não sejam deixados restos de comida acessíveis aos javalis.