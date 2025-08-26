Espanha declara zona de catástrofe nas áreas afetadas por 113 grandes fogos

A declaração foi aprovada pelo Conselho de Ministros, numa reunião em Madrid, e engloba outras cinco zonas afetadas também nos últimos dois meses (desde 23 de junho) por temporais e episódios de chuvas intensas, que causaram inundações, disse o ministro, que considerou estarem causa impactos e eventos consequência das alterações climáticas.



"É evidente que é uma das maiores catástrofes ambientais dos últimos anos", afirmou Fernando Grande-Marlaska, numa conferência de imprensa, no final do Conselho de Ministros que aprovou a declaração de "zonas gravemente atingidas por uma emergência de proteção civil" (a designação oficial para zona de catástrofe) para 118 territórios de 16 das 17 regiões autónomas de Espanha (todas menos o País Basco).



Num momento em que os fogos se mantêm ativos, o ministro disse ser ainda precipitado avançar com um balanço de áreas ardidas e "danos pessoais em infraestruturas e em bens públicos e privados", afirmando apenas que, "sem dúvida alguma, são elevados".



A declaração de zona de catástrofe, no quadro da lei da proteção civil espanhola, permite precisamente fazer um levantamento e avaliação de danos e abrir de imediato "a via" para os pedidos de ajuda, que se traduzem em apoios financeiros diretos ou benefícios fiscais e no âmbito da segurança social, segundo limites estabelecidos na legislação, explicou Grande-Marlaska.



Espanha já foi atingida este verão por três grandes ondas de incêndios (em junho, julho e agosto, esta última ainda ativa), disse o ministro.



Os fogos mataram quatro pessoas e já queimaram cerca de 400 mil hectares em Espanha em 2025, um recorde anual no país, de acordo com os dados, ainda provisórios, do Sistema Europeu de Informação sobre Incêndios Florestais (EFFIS), que tem registos comparáveis desde 2006.



Na última semana, surgiram críticas do Partido Popular (PP, direita) ao Governo, liderado pelo socialista Pedro Sánchez, de que não foram mobilizados de forma expedita os meios solicitados pelas regiões autónomas (que têm a tutela da proteção civil e de combate aos fogos) ou de demora na ativação do mecanismo europeu de proteção civil.



O ministro da Administração Interna voltou hoje a rejeitar estas críticas e sublinhou que o Governo, "de forma proativa", e ainda antes de ter pedidos dos executivos regionais, mobilizou meios nacionais e ativou o mecanismo europeu de proteção civil, o que resultou no envio do maior dispositivo de ajuda internacional a Espanha desde 1975.