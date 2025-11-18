Espanha desbloqueia 615 milhões de euros para apoio militar

O anúncio foi feito pelo primeiro-ministro, Pedro Sánchez, numa conferência de imprensa na sede do Governo espanhol, em Madrid, ao lado do Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, que visitou hoje Espanha.

Sánchez prometeu "apoio total e firme do Governo de Espanha" ao executivo ucraniano e a Zelensky até haver uma "paz justa e duradoura" na Ucrânia, atacada militarmente pela Rússia desde fevereiro de 2022, e até estar garantido "um horizonte europeu" para o país, que pretende aderir à União Europeia.

Espanha e Ucrânia assinaram em maio de 2014 um acordo bilateral para apoio militar regular a médio prazo de Madrid a Kiev e é nesse âmbito que serão desbloqueados nas próximas semanas 350 milhões de euros, de um total de mil milhões previstos para este ano, explicou Sánchez.

Juntam-se 100 milhões de euros para o mecanismo criado no seio da NATO (a Aliança Atlântica, de cooperação em defesa de países europeus e norte-americanos) através do qual os países membros vão financiar a compra de equipamento militar aos Estados Unidos para ser enviado para a Ucrânia.

Por fim, Espanha vai desbloquear 215 milhões de euros que serão canalizados para a Ucrânia através do programa europeu SAFE, de segurança e defesa.

Em paralelo, e para além de ajuda militar, o Governo espanhol destinará 200 milhões de euros a projetos de reconstrução de infraestruturas na Ucrânia, que envolverão empresas espanholas, disse ainda Pedro Sánchez, sublinhando que estão em causa, no total, mais de 815 milhões de euros em ajudas.