Espanha desmantela célula ligada a grupo terrorista neonazi "The Base"

Em comunicado, a polícia espanhola diz ter desmantelado "a primeira célula terrorista de caráter 'aceleracionista' detetada em Espanha", na província de Castellón (região da Comunidade Valenciana, no leste do país). O 'aceleracionismo' é uma corrente associada à extrema-direita e aos movimentos que defendem a supremacia branca que pede uma "aceleração" do caos para derrubar a ordem existente, através de atentados.





Três pessoas foram detidas e uma, suspeita de liderar o grupo, permanece sob custódia na província de Castellón, a norte de Valência.



Os três detidos são acusados de "pertencer a organização terrorista e captação, doutrinamento e treino com fins terroristas", assim como posse ilegal de armas.

🚩Desarticulada la primera célula terrorista de carácter aceleracionista detectada en #España 🇪🇸



👮‍♂️Detenidas 3 personas por su presunta pertenencia a ‘’The Base’’ ➡️una organización considerada terrorista en la #UE, #Canadá, #ReinoUnido, #Australia y #NuevaZelanda… pic.twitter.com/rzvhVTQzfc — Policía Nacional (@policia) December 1, 2025



Segundo a polócia, "o líder da célula estava em contacto direto com o fundador do The Base, que há um mês apelou à consolidação de células espalhadas por vários países".





Nos últimos meses, os suspeitos incentivaram a prática de atos violentos, chegando mesmo a declarar abertamente que estavam prontos para realizar ataques direcionados em nome da causa.







Para além das detenções, oram apreendidas várias armas, incluindo duas armas de fogo, sete armas de treino, munições, mais de 20 facas, equipamento tático e material neonazi.





A polícia espanhola lembrou que a organização "The Base" quer "alcançar o objetivo de uma supremacia branca através do terrorismo" e "opera como uma rede descentralizada" de "pequenas células operacionais".





As detenções ocorrem numa altura de crescimento da extrema-direita em Espanha, onde as sondagens mostram um aumento do apoio dos jovens a grupos nacionalistas e um debate renovado sobre o passado autoritário do país.

O que é e quem fundou o "The Base"?

O “The Base” é grupo neonazi que promove o "aceleracionismo", uma ideologia que procura acelerar o colapso das instituições democráticas através de ataques violentos.







Segundo a polícia dos EUA e a Europol, o líder e fundador do grupo é o norte-americano Rinaldo Nazzaro e as primeiras referências à organização foram conhecidas em 2018. De acordo com o Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais (CSIS), o grupo estabeleceu-se em São Petersburgo e Nazzaro obteve cidadania russa.



Membros da organização foram responsáveis, segundo as autoridades dos EUA, por atos de vandalismo contra sinagogas no país em 2019 e outras atividades com fins terroristas nos anos seguintes, também nos Estados Unidos.



Na Europa, a Europol e o Eurojust já coordenaram também operações internacionais que tinham células deste grupo como alvos, tendo sido detidos suspeitos em vários países (Bélgica, Croácia, Alemanha, Lituânia, Roménia e Itália).





A União Europeia integrou o grupo "The Base" na lista de organizações terroristas em 2024. impondo sanções aos seus membros, incluindo a proibição de realizar viagens e o congelamento de bens na Europa.



