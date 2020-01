Espanha. Encontrado morto trabalhador desaparecido em explosão de petroquímica

Os socorristas tinham interrompido, por razões de segurança, as buscas pelo desaparecido às 02h00 locais (01h00 em Lisboa). No início do dia, depois de terem sido retomadas as buscas com recurso a cães, o segundo corpo foi encontrado sem vida por baixo dos escombros na zona das oficinas. Na terça-feira, um homem perdeu a vida na sequência de um desabamento provocado pela explosão.





A explosão ocorreu esta terça-feira, por volta das 18h45 e originou um incêndio de grandes dimensões na zona industrial de Tarragona. Foram deslocados para o local bombeiros e equipas de emergência da Catalunha. Foi acionado o alerta de emergência química e a população foi aconselhada a permanecer em casa, por precaução.





As causas da explosão, que foi ouvida a vários quilómetros de distância, ainda estão a ser investigadas.







Esta quarta-feira, a polícia está ainda a restringir o acesso dos trabalhadores das empresas em redor das instalações da Industrias Químicas del Oxido de Etileno (IQOXE),onde ocorreu a explosão.







Enquanto isso, cerca de três dezenas de bombeiros permanecem no local. Já não são visíveis chamas ou fumo, mas continua a ser atirada água para o local.







O Grupo de Estruturas Colapsadas e o Grupo canino de resgate continuam a trabalhar na empresa que produzia óxido de etileno, um produto que não é tóxico, mas é muito inflamável.





A Proteção Civil revelou esta quarta-feira que a equipa técnica do ambiente da Generalitat realizou novas medições toxicológicas ao ar naquela área e que todos os resultados foram negativos.







Personal tècnic de @mediambientcat han tornat a fer aquest matí mesures de tòxics en l'aire a la zona i tots els resultats han estat negatius.



Foto de la reunió d'aquest matí al CCA.#PLASEQCAT #ProteccioCivil pic.twitter.com/UyrxAJmkQb — Protecció civil (@emergenciescat) January 15, 2020



A Proteção Civil informou que já foram esta manhã restabelecido o tráfico ferroviário em várias linhas, sendo que entre Tarragona e Reus se circula apenas numa via devido aos danos na catenária.







A câmara de Tarragona decretou dois dias de luto oficial.

Os Mossos d’Esquadra continuam a condicionar o trânsito na ligação entre a AP-7 com a M-340, que permanece encerrada para veículos de materiais perigosos.







O presidente da Generalidade da Catalunha, Quim Torra, assim como o vice-presidente, Pere Aragonès, e o ministro espanhol do Interior, Miquel Buch, deslocaram-se ao local.Pedro Sánchez, recentemente reeleito Presidente do Governo de Espanha, mostrou o seu apoio à população e aos bombeiros através do Twitter e disse estar em contacto com Quim Torra.