Espanha estima que 49.000 migrantes tenham entrado em Ceuta em 24 horas

(em atualização)





A estimativa avançada pelo Governo espanhol ultrapassa largamente o número registado na anterior crise migratória em Ceuta, em maio de 2021, quando se calculou que mais de 10.000 migrantes teriam contornado os controlos fronteiriços.



O número de entradas agora estimado representa praticamente um aumento de cerca de 50 por cento na população do enclave, onde estão recenseadas 83.600 pessoas. O primeiro-ministro Pedro Sánchez desloca-se esta sexta-feira à cidade autónoma.



Entretanto, o número de migrantes mortos ao tentarem entrar a nado no enclave subiu para 19.





Os migrantes avançaram para a fronteira desde o lado de Marrocos a nado, a pé ou saltando a vedação que existe entre os dois territórios. O dispositivo policial nos dois lados da fronteira não conseguiu travar a avalanche de pessoas.



Esta manhã continuavam a cruzar a fronteira "numerosas pessoas", segundo a agência Europa Press, e as ruas da cidade de Ceuta "amanheceram com centenas de jovens migrantes a dormir nas ruas enquanto continua a chegada irregular desde Marrocos", descreveu o jornal El País.