Mundo
Espanha estima que 49.000 migrantes tenham entrado em Ceuta em 24 horas
O Ministério do Interior de Espanha estimou esta sexta-feira que cerca de 49.000 migrantes entraram no enclave de Ceuta em apenas 24 horas, tendo-se deslocado por mar e por terra a partir de Marrocos. O número de vítimas mortais subiu para 19.
(em atualização)
A estimativa avançada pelo Governo espanhol ultrapassa largamente o número registado na anterior crise migratória em Ceuta, em maio de 2021, quando se calculou que mais de 10.000 migrantes teriam contornado os controlos fronteiriços.
O número de entradas agora estimado representa praticamente um aumento de cerca de 50 por cento na população do enclave, onde estão recenseadas 83.600 pessoas. O primeiro-ministro Pedro Sánchez desloca-se esta sexta-feira à cidade autónoma.
Entretanto, o número de migrantes mortos ao tentarem entrar a nado no enclave subiu para 19.
O número de entradas agora estimado representa praticamente um aumento de cerca de 50 por cento na população do enclave, onde estão recenseadas 83.600 pessoas. O primeiro-ministro Pedro Sánchez desloca-se esta sexta-feira à cidade autónoma.
Entretanto, o número de migrantes mortos ao tentarem entrar a nado no enclave subiu para 19.
Os migrantes avançaram para a fronteira desde o lado de Marrocos a nado, a pé ou saltando a vedação que existe entre os dois territórios. O dispositivo policial nos dois lados da fronteira não conseguiu travar a avalanche de pessoas.
Esta manhã continuavam a cruzar a fronteira "numerosas pessoas", segundo a agência Europa Press, e as ruas da cidade de Ceuta "amanheceram com centenas de jovens migrantes a dormir nas ruas enquanto continua a chegada irregular desde Marrocos", descreveu o jornal El País.
Esta manhã continuavam a cruzar a fronteira "numerosas pessoas", segundo a agência Europa Press, e as ruas da cidade de Ceuta "amanheceram com centenas de jovens migrantes a dormir nas ruas enquanto continua a chegada irregular desde Marrocos", descreveu o jornal El País.
França reforça fronteira
O ministro francês do Interior, Laurent Nuñez, indicou que iria voltar a reunir-se com o seu homólogo espanhol esta sexta-feira e que previa um reforço dos controlos na fronteira.
"Já ontem (quinta-feira) à noite dei instruções para reforçar sem demora os controlos na fronteira espanhola", escreveu na rede social X. "Temos um controlo na fronteira franco-espanhola. Ele existe e, aliás, foi reforçado nos últimos meses".
"Temos uma força móvel presente permanentemente. É óbvio que tomaremos medidas se houver movimentos em direção ao território nacional. Em todo o caso, reforçaremos, evidentemente, o controlo na fronteira", prosseguiu.
O ministro francês do Interior, Laurent Nuñez, indicou que iria voltar a reunir-se com o seu homólogo espanhol esta sexta-feira e que previa um reforço dos controlos na fronteira.
"Já ontem (quinta-feira) à noite dei instruções para reforçar sem demora os controlos na fronteira espanhola", escreveu na rede social X. "Temos um controlo na fronteira franco-espanhola. Ele existe e, aliás, foi reforçado nos últimos meses".
"Temos uma força móvel presente permanentemente. É óbvio que tomaremos medidas se houver movimentos em direção ao território nacional. Em todo o caso, reforçaremos, evidentemente, o controlo na fronteira", prosseguiu.