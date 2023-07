Espanha. Exumação em valas comuns divide partidos políticos

Foto: Mário Antunes/ Antena 1

Em Outubro do ano passado o parlamento aprovou a lei da Memória Democrática, cuja finalidade é a de reabilitar as vítimas do regime que vigorou em Espanha a seguir ao golpe, e proceder a exumações de valas comuns. A lei , iniciativa de Pedro Sanchez, foi a primeira na qual o Estado assume a iniciativa de exumar e identificar os restos mortais das vítimas desaparecidas.



Os partidos da direita criticaram a lei acusando a maioria de esquerda de querer reabrir feridas do passado e prometeram revogá-la se ganharem as eleições do próximo domingo.



O chamado movimento memorialista acredita que mais de 100 mil pessoas continuem sepultadas em valas comuns. Só na Andaluzia existirão perto de 600.



Uma delas que já foi alvo de exumação fica no cemitério de San Fernando em Sevilha. No lugar da vala onde foram exumados quase 1800 corpos há agora um memorial. Nela estava Miguel Guerrero, filho de um português de Santa Bárbara de Nexe, arredores de Faro.