Espanha. Felipe VI inicia consultas aos partidos

O monarca (chefe de Estado espanhol) inicia as audições após a constituição das Cortes espanholas, cuja composição saiu das eleições de 23 de julho, e da eleição da presidência do Congresso dos Deputados (câmara baixa do parlamento) na passada quinta-feira.O Partido Socialista espanhol (PSOE) conseguiu ficar com a presidência do Congresso, com a eleição de Francina Armengol, superando assim o primeiro teste para voltar a conseguir formar governo.A socialista teve os votos favoráveis do PSOE e do Somar (extrema-esquerda), os dois partidos que querem formar uma coligação de governo, assim como de mais cinco forças regionalistas, nacionalistas e independentistas.O Partido Popular (PP, direita) foi o mais votado nas eleições de julho, mas sem maioria absoluta no parlamento, que também não consegue alcançar com os apoios dos aliados que tem no Congresso dos Deputados.O PSOE foi o segundo partido mais votado, mas tem mais aliados no parlamento, pelo que aspira a formar um governo de coligação com o Somar apoiado no parlamento por uma 'geringonça' de seis partidos, incluindo separatistas bascos e catalães.