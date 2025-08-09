Espanha, Grécia e Itália combatem chamas

Em Espanha, os bombeiros combatem um incêndio florestal em San Bartolomé de Pinares, a menos de 30 quilómetros de Madrid. Uma autoestrada teve de ser encerrada e foi suspensa a circulação de comboios entre Madrid e Ávila.

Além de meios terrestres estão a ser usados vários meios aéreos no combate às chamas.

Também a Grécia luta contra os incêndios. Uma pessoa morreu em Keratea, no sudeste de Atenas. Era um idoso que foi encontrado dentro de casa.

O fogo propagou-se rapidamente e atingiu habitações obrigando à retirada de populações.

Em Itália, há um grande incêndio florestal nas encostas do Monte Somma, no Parque Nacional do Vesúvio.
