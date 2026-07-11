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Espanha. Incêndio em Almería já queimou mais de 6.600 hectares
Em Almeria, na província espanhola da Andaluzia, o incêndio que fez, pelo menos, 12 mortos, ainda não foi dominado. As chamas já consumiram mais de 6.600 hectares.
A madrugada deu uma ajuda ao combate, no terreno. O conselheiro de Saúde e Emergência do Governo Regional da Andaluzia, António Sanz, explicou, à RTP Antena 1, que o cenário, apesar de complicado, é, neste momento, mais favorável.
O incêndio em Los Gallardos, Almería, provocou 12 mortos, a maioria estrangeiros, mas ainda não foi possível identificar todas as vítimas.
O incêndio em Los Gallardos, Almería, provocou 12 mortos, a maioria estrangeiros, mas ainda não foi possível identificar todas as vítimas.
São pessoas que tentavam fugir ao avanço das chamas e que acabaram por ficar presas. As autoridades também ainda não conseguiram localizar 23 desaparecidos.
O incêndio de Almería é já considerado o mais mortífero dos últimos vinte anos, em Espanha.O incêndio teve início na tarde de quinta-feira na província de Andaluzia, no Sul de Espanha. As primeiras investigações indicam que o incêndio terá começado na sequência da queda de um poste de eletricidade
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