Espanha. Incêndio em Almería já queimou mais de 6.600 hectares

São pessoas que tentavam fugir ao avanço das chamas e que acabaram por ficar presas. As autoridades também ainda não conseguiram localizar 23 desaparecidos.





O incêndio de Almería é já considerado o mais mortífero dos últimos vinte anos, em Espanha. O incêndio teve início na tarde de quinta-feira na província de Andaluzia, no Sul de Espanha. As primeiras investigações indicam que o incêndio terá começado na sequência da queda de um poste de eletricidade



A madrugada deu uma ajuda ao combate, no terreno. O conselheiro de Saúde e Emergência do Governo Regional da Andaluzia, António Sanz, explicou, à RTP Antena 1, que o cenário, apesar de complicado, é, neste momento, mais favorável.