Espanha. Maiorias reforçam poder na Galiza e País Basco nas eleições regionais

Pablo Iglésias reconheceu, através da plataforma social Twitter, que o Podemos "sofreu uma derrota sem paliativos" e prometeu fazer "uma profunda autocrítica e aprender com os erros".O Bloco Nacionalista Galego (BNG) fez mais uma prova de vida, subindo de seis para 19 mandatos, o que permitiu ultrapassar os socialistas do PSOE, que elegeram apenas 14, abaixo das expetativas criadas pelas sondagens.Ana Pontón, dirigente dos nacionalistas galegos, é uma das vencedoras da noite na Galiza, levando um partido em perda nas sondagens a segunda força política.





País Basco sem surpresas







Juntos, asseguram uma solução estável de governo, passando a dispor de maioria absoluta, o que não acontecia até aqui. O Podemos elegeu apenas seis deputados.





Características das regiões







A Galiza está situada no noroeste da Península Ibérica, a norte de Portugal e tem cerca de 2,7 milhões de habitantes e um território que corresponde a cerca de um terço do de Portugal.No norte da Península Ibérica, o País Basco, com perto de 2,2 milhões de habitantes e um território que é quase 13 vezes mais pequeno do que o português, é outra das 17 comunidades em que a Espanha está dividida.Esta comunidade faz parte da região historicamente denominada País Basco, que inclui outra comunidade autónoma em Espanha, Navarra, e a região adjacente em França, que os nacionalistas bascos consideram como território cultural e linguístico do povo basco.