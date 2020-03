Espanha. Milhares de casos novos de coronavírus em 24 horas

Em Espanha, em 24 horas surgiram 2500 novos casos de infecção do novo coronavírus. Há agora cerca de 14 mil infetados e mais de 600 mortes. Cerca de 90 pessoas já foram detidas por não cumprirem as regras do Estado de Emergência. Reportagem da correspondente em Espanha, Daniela Santiago.