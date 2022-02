Espanha. Milhares de simpatizantes do PP pediram demissão de Pablo Casado

Em Madrid, milhares de simpatizantes do PP, pediram hoje a demissão do líder, Pablo Casado. São apoiantes de Isabel Ayuso, a presidente da Comunidade Autónoma de Madrid que foi eleita com o apoio da extrema direita e com quem admite fazer acordos.