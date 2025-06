Espanha não paga. Trump ameaça duplicar tarifas alfandegárias

Espanha mantém a palavra e não se compromete com os 5% do PIB em gastos em Defesa. O primeiro-ministro espanhol voltou a dizer, na Cimeira da Nato, que 2,1% do PIB é um investimento suficiente e realista para assumir os compromissos que tem com a Aliança Atlântica. Pedro Sanchez acrescenta que gastar mais que isso poria em causa o estado social e de bem estar dos espanhóis. Trump reagiu zangado, dizendo que Espanha vai pagar a dobrar com o aumento das taxas alfandegárias.