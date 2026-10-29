Espanha. Número de mortos sobe para 69 e mais de 60 pessoas registaram desaparecidos

Fontes da Guarda Civil disseram hoje à agência de notícias espanhola EFE, que os 64 relatos foram registados nos vários postos que o corpo de segurança estabeleceu para prestar apoio os familiares das vítimas. O número oficial de desaparecidos é indeterminado.





No ponto de situação das autoridades na manhã desta quinta-feira,o presidente da região de Castilla La-Mancha revelou que foram identificados "restos humanos" entre vagões esta noite, referindo ser "previsível que o balanço de vítimas mortais possa ainda aumentar".

Não há informação de vítimas portuguesas





O ministro dos Negócios Estrangeiros adiantou esta manhã não haver qualquer informação de vítimas portuguesas neste acidente, mas alertou que "não podemos excluir essa hipótese", já que os trabalhos de busca e socorro no local do acidente ainda continuam.

O acidente ocorreu na quarta-feira, pouco antes das 09h00 (08h00 em Lisboa), quando um comboio de alta velocidade (AVE), da operadora Renfe, embateu na traseira de um comboio da empresa Iryo na linha de alta velocidade entre Madrid e Sevilha, na localidade de Urda, em Toledo.

Falha técnica e uma cadeia de erros humanos

Os controladores de tráfego ferroviária de Atocha, responsáveis pela gestão dos comboios a partir de Madrid, foram ouvidos esta quinta-feira, já que ontem isso foi impossível por estarem "em choque" com o acidente. Ontem mesmo foram feitos testes de álcool e droga aos três controladores, testes que deram negativo.









Esta quarta-feira foi ainda tornado público o aúdio com a ordem de marcha ao maquinista do comboio que veio depois a embater num outro comboio que estava parado. Na gravação, percebe-se alguma confusão no centro de controlo.

Inicialmente houve uma quebra no sistema automático (denominado LZB) que fez com que todos os comboios tivessem ordem para parar numa extensão de mais de 60 quilómetros e, seguindo os protocolos em vigor, passou a ser o centro de controlo a coordenar a circulação.

A linha ferroviária que liga Madrid à Andaluzia (Sevilha, Málaga e Córdoba) está suspensa até dezembro.