Espanha. Pai e dois filhos morreram afogados em complexo hoteleiro

O complexo hoteleiro espanhol onde morreram três elementos de uma família britânica não apresenta problemas tem autorização para a reabrir, segundo a inspeção da Guarda Civil espanhola. Adensam-se assim as dúvidas sobre o que terá provocado o afogamento de um menina de 9 anos, do irmão de 16, e do pai de 53, em Málaga, na véspera de Natal.