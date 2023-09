Espanha. Parlamento chumba candidatura de Feijóo a chefe do governo

A votação da candidatura de Feijóo a líder do Governo teve o resultado previsto, atendendo ao que haviam dito todos os partidos, e será repetida dentro de 48 horas, na sexta-feira, como prevê a Constituição espanhola, mas não se preveem mudanças para já.

O PP foi o partido mais votado nas eleições de 23 de julho e o rei de Espanha, Felipe VI, indicou Feijóo como candidato a chefe do governo, com a investidura a ter de ser votada e aprovada pelo Congressos dos Deputados.

chefe do governo, com o socialista Pedro Sánchez a afirmar repetidamente que está disponível e que tem condições para reunir os apoios necessários para ser reconduzido no cargo pelo parlamento.Garantindo defender o "interesse geral" e "a igualdade de todos os espanhóis",

Sánchez terá agora de encontrar uma fórmula que satisfaça os separatistas sem desencadear uma revolta dentro do seu próprio partido.



Otimista com o regresso ao poder, o primeiro-ministro, que já perdoou em 2021 os separatistas condenados à prisão pelos acontecimentos de 2017, prometeu ser "coerente com a política de regresso à normalidade" na Catalunha.

c/ agências