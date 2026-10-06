Espanha prolonga controlos de passageiros oriundos de Itália até 22 outubro

Esta é a quarta vez que Espanha prolonga estes controlos, sempre em resposta à mesma decisão por parte de Itália.

A prolongação dos controlos em portos e aeroportos a passageiros que chegam a Espanha oriundos de Itália foi publicada hoje no Boletim Oficial do Estado.

O executivo italiano de direita e extrema-direita, liderado por Giorgia Meloni, decidiu em 01 de agosto suspender o Acordo de Schengen de livre circulação de pessoas com Espanha na sequência da crise migratória em Ceuta, ocorrida no final de julho, e tem prolongado sucessivamente a medida.

Em resposta, o Governo espanhol de esquerda, liderado pelo Partido Socialista (PSOE), tem aplicado a mesma medida em relação a Itália.

Madrid e os partidos da oposição italianos criticaram a suspensão, por parte do Governo de Meloni, dos acordos de Schengen com Espanha, classificando-a de propaganda, uma vez que a entrada no enclave espanhol de Ceuta no norte de África não confere automaticamente acesso ao espaço Schengen, além de que a Itália não faz fronteira com Espanha.