Espanha prolonga controlos de passageiros oriundos de Itália até 22 outubro
Espanha prolongou hoje até 22 de outubro o controlo em portos e aeroportos de passageiros oriundos de Itália, país que adotou a mesma medida depois da entrada de mais de 70.000 pessoas em Ceuta no final de julho.
Esta é a quarta vez que Espanha prolonga estes controlos, sempre em resposta à mesma decisão por parte de Itália.
A prolongação dos controlos em portos e aeroportos a passageiros que chegam a Espanha oriundos de Itália foi publicada hoje no Boletim Oficial do Estado.
O executivo italiano de direita e extrema-direita, liderado por Giorgia Meloni, decidiu em 01 de agosto suspender o Acordo de Schengen de livre circulação de pessoas com Espanha na sequência da crise migratória em Ceuta, ocorrida no final de julho, e tem prolongado sucessivamente a medida.
Em resposta, o Governo espanhol de esquerda, liderado pelo Partido Socialista (PSOE), tem aplicado a mesma medida em relação a Itália.
Madrid e os partidos da oposição italianos criticaram a suspensão, por parte do Governo de Meloni, dos acordos de Schengen com Espanha, classificando-a de propaganda, uma vez que a entrada no enclave espanhol de Ceuta no norte de África não confere automaticamente acesso ao espaço Schengen, além de que a Itália não faz fronteira com Espanha.