Espanha prolonga restrições na linha de fronteira com Portugal

Nos termos do despacho do Ministério do Interior,“A severidade das medidas restritivas da mobilidade ainda em vigor em Espanha e Portugal recomenda a manutenção (...) de controlos na fronteira terrestre interna entre os dois países com as mesmas limitações que foram aplicadas durante os 10 dias iniciais”, lê-se na resolução

A anterior resolução fora prorrogada até 10 de fevereiro. O Ministério espanhol do Interior carimbou agora novo prolongamento até ao início de março.

As medidas foram adotadas em coordenação com o Governo português, que, a 28 de janeiro, determinou a limitação de deslocações para fora do território continental e a reposição do controlo nas fronteiras terrestres., sublinha-se no mesmo documento de Madrid.São oito os pontos de passagem permanentes entre os dois países ibéricos, nomeadamente Valença, Vila Verde da Raia, Quintanilha, Vilar Formoso, Marvão, Caia, Vila Verde e Castro Marim.

c/ Lusa