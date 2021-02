Espanha. Removida última estátua de Franco em espaço público

disse Elena Fernández Trevino, encarregada de Educação e Cultura no enclave de Melilla, citada pela agência Reuters. E acrescenta:Esta estátua tinha sido colocada em Melilla três anos após a morte de Franco, em 1978. Assinalava o comando do ditador da Legião Espanhola na Guerra do Rife. Este conflito envolveu Espanha e França contra as tribos Berberes na região de Marrocos, durante os anos de 1920.sublinhando que a estátua aludia ao papel militar de Franco e não à ditadura. Por isso, o partido de extrema-direita contra-argumenta que a lei não se aplica a esta representação em Melilla.Em 2007, Espanha aprovou a Lei de Memória Histórica, que definia a retirada de todos os símbolos associados ao regime de Franco.Desde então, o Governo espanhol tem retirado de espaço público elementos referentes a Franco.