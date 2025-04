Espanha sai à rua contra preços da habitação

Apesar de já terem sido tomadas algumas medidas pelo Governo, como a limitação do preço das rendas ou a proibição de novos alojamentos locais, quase nada se reflete no dia-a-dia do mercado imobiliário.







Uma das razões é o facto de as comunidades autónomas que são governadas pelo PP se recusarem a cumprirem a Lei.







As rendas continuam a aumentar e a solução para muitas famílias passa pelo arrendamento de quartos em vez de casas.