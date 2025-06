Espanha. Sánchez pede auditoria às contas do partido mas descarta eleições antecipadas

O presidente do Governo espanhol reagiu esta quinta-feira à mais recente polémica que implica um alto dirigente do PSOE. Pedro Sánchez pediu desculpa ao povo espanhol e anunciou uma auditoria externa às contas do partido, assim como uma reestruturação do comité executivo. No entanto, considerou que não há uma crise no Governo e afastou o cenário de eleições legislativas antecipadas.