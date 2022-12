Espanha. Somam-se seis cartas armadilhadas, incluindo uma a Pedro Sánchez

A Polícia Nacional informou a Audiência Nacional (tribunal espanhol com jurisdição sobre todo o território do país) sobre o envio de, que foi detetado e neutralizado pelos serviços de segurança da Presidência do Governo.

A interceção da carta ao chefe do Governo aconteceu a 24 de novembro, segundo um comunicado do Ministério da Administração Interna de Espanha, que fala num "envelope com material pirotécnico".



"O envelope e o seu conteúdo são similares aos recebidos esta quarta-feira na Embaixada da Ucrânia em Madrid e na sede em Saragoça da empresa Instalaza, assim como um quatro envio intercetado esta madrugada na Base Aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid)", lê-se no comunicado do Governo espanhol.





A quarta carta armadilhada chegou hoje à base aérea de Torrejón de Ardoz, perto de Madrid. A informação foi avançada à agência noticiosa espanhola EFE por fontes da investigação, segundo as quais pelas 03h00 locais (02h00 em Lisboa), a base aérea militar notificou as forças de segurança da existência de um envelope suspeito endereçado à Central de Satélites.







Os respetivos protocolos de segurança foram imediatamente ativados, enquanto a Polícia Nacional assumiu a análise do envelope, tendo determinado, após análise ao raio-X, que poderia conter "algum tipo de mecanismo" semelhante aos dois intercetados quarta-feira.

Sexta carta chegou à embaixada dos EUA em Madrid



Ao início da tarde desta quinta-feira, os media espanhóis anunciaram a interceção de uma sexta carta, desta vez na embaixada dos Estados Unidos em Madrid.





A Polícia Nacional espanhola já estava a avaliar se há uma ligação entre a carta enviada à embaixada ucraniana em Madrid, cuja deflagração feriu um funcionário, e a recebida mais tarde no mesmo dia pela fábrica de armas de Zaragoza Instalaza.



O Tribunal Nacional espanhol indicou que está a investigar pelo menos o primeiro caso como crime de terrorismo, enquanto o Ministério do Interior decidiu reforçar a segurança e proteção da Embaixada da Ucrânia.

A Polícia Nacional espanhola já estava a avaliar se há uma ligação entre, e a recebida mais tarde no mesmo dia pela fábrica de armas de Zaragoza Instalaza.O Tribunal Nacional espanhol indicou que está a investigar pelo menos o primeiro caso como crime de terrorismo, enquanto o Ministério do Interior decidiu reforçar a segurança e proteção da Embaixada da Ucrânia.



Fontes policiais e do Governo citadas pelos meios de comunicação social espanhóis referem um quinto envelope, detetado esta quinta-feira no correio enviado ao Ministério da Defesa.





c/ agências