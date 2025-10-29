Espanha. Toneladas de canábis escondidas por baixo de caixas com pimentos

As 20 toneladas de canábis estavam em compartimentos secretos escondidos por caixas de pimentos verdes.



A carga era transportada em dois camiões frigoríficos cheios de pimentos provenientes de Marrocos.



Os dois veículos pesados tinham como destino o porto espanhol de Algeciras (sul), um dos maiores da Europa, antes de viajar por estrada para Espanha.



Os camiões, que partiram de Tânger, no norte de Marrocos, “foram intercetados em Cádis e Granada (no sul de Espanha). No momento da apreensão a droga estava a ser descarregada para distribuição”, lê-se num comunicado da polícia espanhola citado pela AFP.



A apreensão das 20 toneladas de canábis foi o resultado de duas operações da Guardia Civil em conjunto com a Direção-Geral da Segurança Nacional de Marrocos.



No total, 20 pessoas foram detidas e estão em prisão preventiva “por tráfico de estupefacientes e por pertencerem uma organização criminosa”, acrescenta a polícia espanhola.



Foram também apreendidos vários veículos e mais de 7.000 euros.